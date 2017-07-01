1 липня: три зростання цін і одне зменшення

01.07.17 10:11Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

З 1 липня скасовують державне регулювання цін на соціальні продукти, зростають тарифи на електрику, знижується ціна на газ для промислових споживачів та дорожчають комунальні послуги для киян.

Ціни на хліб не обмежуватимуть

7 червня уряд скасував державне регулювання цін на "соціальні" харчі. Постанова набуває чинності з 1 липня.

Як пояснили в уряді, "головна мета цих змін - зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дерегуляція у сфері ціноутворення".

Від 1996 року уряд встановив граничну торгову надбавку у розмірі 15% на низку продуктів "соціального значення" - хліб, борошно, макарони, крупи, цукор, м'ясо, варені ковбаси, молочні продукти, олію, яйця, дитяче харчування тощо.

Крім того, рентабельність оренди торгових приміщень була обмежена 20%.

Тепер в уряді розраховують, що ринок сам відрегулює ціни, а підвищення зарплат дозволить впоратися із підвищенням цін, якого, очевидно, не уникнути після скасування державного регулювання.

Електрика дорожчає, газ - дешевшає

Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 липня прогнозована оптово-ринкова ціна на електроенергію зросте на 1,8% - до 1365,72 грн/МВт-год.

Саме цей показник впливає на тариф на електроенергію для промислових споживачів. Водночас з 1 липня "Нафтогаз" на 3% знизить ціну на газ для промислових споживачів, - від 7430 до 7208 грн за тис. кубометрів.

Покращення для киян

З 1 липня набувають чинності нові тарифи на утримання будинків у столиці. Послуги із прибирання будинків, поточних ремонтів, обслуговування ліфтів зростуть в середньому у два рази.

За словами заступника голови КМДА з питань цінової політики Василя Яструбинського, середній тариф на утримання будинків по Києву становитиме 5,8 грн за квадратний метр, тоді як до цього він дорівнював 3 грн. Найвищий тариф становитиме 8,63 грн за квадратний метр. У КМДА пояснюють потребу у підвищенні подорожчанням електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та послуг із вивезення сміття, а також зростанням мінімальної зарплати.

У столичній адміністрації кажуть, що якість послуг після підвищення має покращитися. Якщо ж цього не станеться, - запрошують киян повідомляти на міську "гарячу лінію". Востаннє тарифи на утримання будинків у столиці змінювалися у 2011 році. Платіжки, розраховані за новими тарифами, кияни отримують у серпні. Якщо їх оплатять до 20 числа, платник отримає знижку у 10%.

У липні на киян очікує і ще одне підвищення, - з 15 липня подорожчає проїзд у громадському транспорті. Одна поїздка на метро коштуватиме 5 грн, на трамваї, автобусі, тролейбусі - 4 грн. Втім, як заявив Василь Яструбинський, економічно обґрунтований тариф є ще вищим: у метро треба було б платити 6,64 грн за поїздку, а у наземному транспорті - 6,91 грн.

Зазвичай слідом за подорожчанням громадського транспорту дорожчає у проїзд у маршрутках. Щоправда, перевізники наразі не озвучували своїх планів.

Підвищення пенсій очікується у жовтні, а чергове підвищення мінімальної зарплати - лише у січні наступного року.

Похожие новости

06.02.17 10:07Цены на бензин достигнут 30 грн/л во второй половине года – эксперт

21.01.17 11:46В Киеве застрелили адвоката

17.01.15 17:56Кириленко предложил заменить памятник Щорсу в Киеве на Петлюру

19.07.13 14:01Суд штрафует митингующих с Майдана и отпускает

30.08.12 14:31В Киеве организатора «платных» митингов выбросили с 16-го этажа

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

12:00На Николаевщине открыли "Главный центр МВД"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 17:532350

Горожан приглашают на встречу со спортивной элитой Николаевщины

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462270

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама