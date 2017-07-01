1 липня: три зростання цін і одне зменшення

З 1 липня скасовують державне регулювання цін на соціальні продукти, зростають тарифи на електрику, знижується ціна на газ для промислових споживачів та дорожчають комунальні послуги для киян.

Ціни на хліб не обмежуватимуть

7 червня уряд скасував державне регулювання цін на "соціальні" харчі. Постанова набуває чинності з 1 липня.

Як пояснили в уряді, "головна мета цих змін - зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дерегуляція у сфері ціноутворення".

Від 1996 року уряд встановив граничну торгову надбавку у розмірі 15% на низку продуктів "соціального значення" - хліб, борошно, макарони, крупи, цукор, м'ясо, варені ковбаси, молочні продукти, олію, яйця, дитяче харчування тощо.

Крім того, рентабельність оренди торгових приміщень була обмежена 20%.

Тепер в уряді розраховують, що ринок сам відрегулює ціни, а підвищення зарплат дозволить впоратися із підвищенням цін, якого, очевидно, не уникнути після скасування державного регулювання.

Електрика дорожчає, газ - дешевшає

Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 липня прогнозована оптово-ринкова ціна на електроенергію зросте на 1,8% - до 1365,72 грн/МВт-год.

Саме цей показник впливає на тариф на електроенергію для промислових споживачів. Водночас з 1 липня "Нафтогаз" на 3% знизить ціну на газ для промислових споживачів, - від 7430 до 7208 грн за тис. кубометрів.

Покращення для киян

З 1 липня набувають чинності нові тарифи на утримання будинків у столиці. Послуги із прибирання будинків, поточних ремонтів, обслуговування ліфтів зростуть в середньому у два рази.

За словами заступника голови КМДА з питань цінової політики Василя Яструбинського, середній тариф на утримання будинків по Києву становитиме 5,8 грн за квадратний метр, тоді як до цього він дорівнював 3 грн. Найвищий тариф становитиме 8,63 грн за квадратний метр. У КМДА пояснюють потребу у підвищенні подорожчанням електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та послуг із вивезення сміття, а також зростанням мінімальної зарплати.

У столичній адміністрації кажуть, що якість послуг після підвищення має покращитися. Якщо ж цього не станеться, - запрошують киян повідомляти на міську "гарячу лінію". Востаннє тарифи на утримання будинків у столиці змінювалися у 2011 році. Платіжки, розраховані за новими тарифами, кияни отримують у серпні. Якщо їх оплатять до 20 числа, платник отримає знижку у 10%.

У липні на киян очікує і ще одне підвищення, - з 15 липня подорожчає проїзд у громадському транспорті. Одна поїздка на метро коштуватиме 5 грн, на трамваї, автобусі, тролейбусі - 4 грн. Втім, як заявив Василь Яструбинський, економічно обґрунтований тариф є ще вищим: у метро треба було б платити 6,64 грн за поїздку, а у наземному транспорті - 6,91 грн.

Зазвичай слідом за подорожчанням громадського транспорту дорожчає у проїзд у маршрутках. Щоправда, перевізники наразі не озвучували своїх планів.

Підвищення пенсій очікується у жовтні, а чергове підвищення мінімальної зарплати - лише у січні наступного року.