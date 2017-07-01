З 1 липня в Україні здаватимуть на права за новими іспитами

В Україні з 1 липні починає діяти нова програма складання іспитів на отримання посвідчення водія.

Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

«Із 1 липня буде дано старт новим екзаменаційним питанням, які будуть зрозумілі, які будуть прозорі і які будуть категоризовані», — сказав він.

Криклій зазначив, що питання у текстах актуалізували до певної категорії прав.

«Відтепер все прозоро і зрозуміло, усі питання відповідають категорії, на яку ви будете складати, відсутня невідповідність питань або низька якість зображення на ілюстративних матеріалах, тести актуалізовані відповідно до сучасної ситуації на дорогах», — повідомив начальник Головного сервісного центру МВС.

Також Криклій наголосив, що питання на тести пройшли онлайн обговорення. Також всі тести можна пройти онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС і перевірити свої знання.

Раніше Криклій повідомляв Громадському, що після змін до Закону про дорожній рух, які планують в МВС, українські водії отримуватимуть посвідчення міжнародного зразка.