Facebook запустив функцію "Знайти Wi-Fi" по всьому світу

01.07.17 11:49Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Facebook запустив функцію "Знайти Wi-Fi" по всьому світу на iOS і Android. Про це йдеться у блозі соціальної мережі.

"Ми запустили функцію "Знайти Wi-Fi" в декількох країнах минулого року і виявили, що це не тільки корисно для користувачів, які подорожують, але особливо корисно і там, де не вистачає даних з телефонів", — йдеться у повідомленні технічного директора Алекса Хімеля.

Функція з пошуку Wi-Fi допомагає знайти його поруч з користувачем. Щоб точку доступу можна було знайти, власник закладу повинен вказати на сторінці в Facebook, що у нього є відкритий Wi-Fi.

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