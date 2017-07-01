Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

01.07.17 13:47Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Жители Очакова сказали свое категорическое «нет» размещению в городе склада по сбору и хранению опасных отходов.

Об этом сообщает «Очаков.NET».

О таких намерениях официально заявило общество с ограниченной ответственностью «Бигас», разместив соответствующее объявление в прессе. Компания купила склады в Очакове и намерена хранить там различные отходы: люминесцентные лампы, масла, аккумуляторы. В связи с этим было решено провести общественные слушания, на которых горожане высказали свою позицию.

На собрании присутствовал и представитель ООО «Бигас», который кратко рассказали присутствующим в зале о своих намерениях заверяя, что никакой экологического ущерба их деятельность региону не принесет. Не смотря на это горожане проголосовали против размещения в Очаокве вредных отходов.

Подытожил выступления горожан начальник управления по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимир Пашко. Он объявил результаты общественного обсуждения, отметив, что в исполнительный комитет Очаковского городского совета поступило 10 письменных обращений граждан, в котором высказали свое мнение 2518 жителей Очакова. Все они категорически против размещения в Очакове состав ООО «Бигас».

—Были представители фирмы, рассказали о том, что они купили склад, рассказали, что хотят размещать. Люди высказали свое мнение по этому поводу. Я тоже в завершение выступил и сказал, что у нас географическое положение не подходит для подобных вещей, тем более город курортный, — рассказал Васьков.

Заместитель мэра отметил, что купленный предприятием склад, ранее использовался для хранения готовой продукции. Поэтому предпринимателям посоветовали использовать помещение по назначению.

—Изначально этот склад был складом готовой продукции, поэтому они, как собственники, могут использовать по назначению, но неразмещая там опасных отходов, — отметил Васьков.

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