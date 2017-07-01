В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

01.07.17 15:53Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров № 394 от 7 июня об отмене государственного регулирования цен на ряд товаров и услуг.

Данным постановлением Кабмин отменил для производителей продовольственных товаров обязательство подачи в Госпродпотребслужбу обоснования необходимости изменения оптово-отпускных цен на свою продукцию.

Также отменен порядок формирования цен на продовольственные товары, который был утвержден в 2008 году.

Действие постановления распространяется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%, а также на предельные уровни рентабельности и торговые надбавки на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, на предельные уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20%) за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

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