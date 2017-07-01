За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

01.07.17 16:39Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

З 23 до 29 червня на «гарячу лінію» голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків.

З них 120 дзвінків — від фізичних осіб, 91 — анонімні повідомлення і одне звернення від юридичної особи.

У 158 випадках громадянам була потрібна консультація. 54 звернення оперативно вирішено.

У розподілі дзвінків за кластерами враховувалися тільки неанонімні звернення. Найбільшу кількість дзвінків отримано від жителів Миколаєва — 53 (48%), з різних районів області — 47 (43%). Решта 9% — дзвінки з міст обласного підпорядкування (10 звернень).

Основними темами звернень цього тижня стали комунальні послуги, соцзахист, господарські питання, а також правова допомога (19, 16, 14 і 12 відсотків відповідно).

Спільно ці теми займають 61% від загального числа звернень.

Найбільше повідомлень цього тижня надійшло зі Снігурівського, Доманівського, Новобузького, Новоодеського та Веселинівського районів.

Основною темою по Доманівському району стала правова допомога. Для жителів Веселинівського району актуальними були питання стосовно соцзахисту. Серед звернень по Снігурівському, Новобузькому, Новоодеському районах представлені різноманітні тематики, чітко виражені акценти відсутні.

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