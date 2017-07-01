Ощадбанк повідомив, коли повністю відновить свою роботу

01.07.17 19:39Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Всі відділення банку повинні запрацювати 3 липня.

Український державний "Ощадбанк" запевнив, що всі відділення банку, які постраждали після масштабної вірусної атаки, повністю відновлять свою роботу 3 липня. Про це повідомила прес-служба банку.

"Наголошуємо, що 3 липня, всі 3 500 відділень банку одночасно запрацюють у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що натепер роботу сервісів банку відновлено практично в повному обсязі.

"30 червня 2017 року Ощадбанк заявляє, що функціональність сервісів банку після кібератаки відновлено практично в повному обсязі", - наголосили у фінустанові.

Ощадбанк додає, що за результатами проведеного аналізу, всі грошові кошти клієнтів були надійно захищені.

Як повідомлялось, Служба безпеки України встановила причетність російських спецслужб до атаки вірусу Petya.A.

Похожие новости

29.06.17 19:37ООН: Кибератака была организована не ради денег

29.06.17 17:39В Кабинете министров заявили о второй хакерской атаке

28.06.17 20:23Вирусным атакам подверглись компьютерные сети в Эстонии и Польше

27.06.17 20:47Турчинов рассказал, как СНБО борется с кибератакой на Украину

27.06.17 17:37Хакерская атака в Украине: киберполиция дала советы, что делать

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:51Следите за руками: изменения на ладони могут предупредить о раке

21:16Главой Гонконга впервые в истории стала женщина

20:49В Николаеве вооруженные бандиты подстрелили предпринимателя

20:31Какой сегодня праздник?

20:29Медики предупреждают об опасности кремов от загара

20:16Столкновения на Филиппинах: около 400 тыс человек покинули свои дома

20:05Пограничники не пустили в Украину певицу Бьянку

19:51Ученые рассказали, почему останавливаются часы после смерти хозяина

19:39Ощадбанк повідомив, коли повністю відновить свою роботу

19:27Николаевский зоопарк показал фото крошечных рысят

18:59На Николаевщине горит ферма: огонь может перекинуться на поля

18:48Внимание! В Николаеве на пляже пропал 6-летний ребенок

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.06.17 08:002330

В Николаеве на Нижней Набережной установят скамеечки с навесами

18.06.17 08:162320

Ситуация в АТО: много раненых среди ВСУ

18.06.17 08:432050

Украинцы запустили сайт для изучения английского языка

18.06.17 08:572310

Стала известна цена полета на Марс

Самые читаемые

18.06.17 14:119180

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275580

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295500

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204850

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама