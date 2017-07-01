Ощадбанк повідомив, коли повністю відновить свою роботу

Всі відділення банку повинні запрацювати 3 липня.

Український державний "Ощадбанк" запевнив, що всі відділення банку, які постраждали після масштабної вірусної атаки, повністю відновлять свою роботу 3 липня. Про це повідомила прес-служба банку.

"Наголошуємо, що 3 липня, всі 3 500 відділень банку одночасно запрацюють у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що натепер роботу сервісів банку відновлено практично в повному обсязі.

"30 червня 2017 року Ощадбанк заявляє, що функціональність сервісів банку після кібератаки відновлено практично в повному обсязі", - наголосили у фінустанові.

Ощадбанк додає, що за результатами проведеного аналізу, всі грошові кошти клієнтів були надійно захищені.

Як повідомлялось, Служба безпеки України встановила причетність російських спецслужб до атаки вірусу Petya.A.