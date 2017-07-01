Ученые рассказали, почему останавливаются часы после смерти хозяина

Парапсихологи заявляют, что во время смерти человек высвобождает свою психическую энергию.

Парапсихологи заявляют, что во время кончины человек высвобождает свою психическую энергию. Однако у физиков на сей счет другое объяснение.

Довольно часто после кончины человека останавливаются его часы. Причем феномен распространяется, в том числе, на все часы в доме.

Парапсихологи заявляют, что во время смерти человек высвобождает свою психическую энергию. Именно она заставляет стрелки часов останавливаться.

После нескольких месяцев ношения часы получают заряд поля своего владельца. Гибель человека вызывает прекращение передачи энергии часам и они останавливаются.

Однако у физиков на сей счет другое объяснение. Дело в том, что на протяжении длительного ношения часов на руке они становятся частью электромагнитного поля человека. Со временем часы превращаются в своего рода заземление. Вся энергия человека сосредотачивается в часовом механизме.

После смерти хозяина его часы останавливаются из-за электромагнитного поля человека