ТОП лучших недорогих иномарок 2017 года

Совсем недавно стал известен перечень хороших автомобилей, которые можно приобрести совсем не дорого.

Данные модели выделяются среди своих конкурентов тем, что могут предложить хорошее качество за разумную стоимость, пишет News UA.

Kia Rio. Первая в списке, довольно популярная модель южнокорейской компании. Машина принадлежит к классу седан, на ней установлен двигатель объемом 1,6 литра с четырьмя цилиндрами. На 100 километров пути автомобиль потребляет 6,5 литра бензина, при условии езды по трассе. В условиях города расход немного увеличивается, но не критично.

Nissan Versa Sedan. Бюджетный автомобиль известной компании. На нем установлен двигатель мощностью в 109 лошадиных сил, объемом 1,6 литра. Приобретая самую дешевую версию, покупатель получает механические замки и ручные стеклоподъемники, задние сиденья, которые нельзя сложить, а также отсутствует центральный подлокотник.

Mitsubishi Mirage. Хэтчбек, который подходит для небольшой семьи. На выбор покупателю предлагается коробка передач автоматическая или механическая. Расход около 5,5 литра на 100 км пробега. За умеренную стоимость машина оснащена электрическими стеклоподъемниками, зеркалами и прочими опциями для повышения комфорта водителя.

Chevrolet Spark. Автомобиль, который может похвастаться скоростью, маневренностью и возможностью подключить смартфон. Интерьер машины выполнен из недорогих, но качественных материалов и в целом, весьма привлекателен.

Chevrolet Sonic. Даже базовая модель оснащена множеством интересных опций, к примеру, камерой заднего вида. Плюс, она имеет наибольшее количество подушек безопасности среди перечисленных авто, их в автомобиле 10 штук. Toyota Yaris. Самый компактный автомобиль из перечисленных. Можно выбрать, как вариант с пятью дверьми, так и с тремя. Машина оснащена множеством опций, качественной аудиосистемой и имеет девять подушек безопасности.

Honda Fit. Отличный вместительный автомобиль, который подойдет для большой семьи. Расход топлива меньше 6-ти литров на пройденных 100 км. Автомобиль имеет бортовой компьютер и камеру заднего вида, а также дополнительные опции.

Kia Forte. Автомобиль оснащен мощной аудиосистемой, которой можно управлять с рулевого колеса. Установлен обогрев зеркал, кондиционер и стекло с солнцезащитой. Машина имеет четырехцилиндровый двигатель, мощность которого составляет 150 л.с.