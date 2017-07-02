В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 11:00Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

В воинской части №3039 города Николаева прошли мероприятия по случаю принятия военной присяги на верность украинскому народу.

Об этом сообщили в воинской части №3039.

«Дорогие молодые солдаты, вы только, что приняли военную присягу и стали полноправными воинами Национальной гвардии Украины. Военная присяга во время прохождения службы должна стать для каждого из Вас непреложным законом жизни. Будьте достойными потомками воинов-правоохранителей старших поколений и с честью несите высокое звание военнослужащих Национальной гвардии Украины», – обратился в приветственном слове командир воинской части №3039 полковник Александр Оксенюк.

В части николевских нацгвардейев отметили, что во время проведения учебного сбора уделялось особое внимание обучению молодых правоохранителей как на занятиях по боевой и специальной подготовки, так и во время бесед с военно-патриотического воспитания.

В конце мероприятия новоиспеченные нацгвардейцы прошли торжественным маршем и отправились в расположение подразделения сдавать оружие.

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