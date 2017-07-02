Депутат заявил, что в больницах Николаева продолжают требовать «благотворительную» помощь

В ходе заседания бюджетной комиссии депутат горсовета Станислав Мишкур обратился к начальнику управления здравоохранения Ирине Шамрай.

«Мы в прошлом году на сессии отменили благотворительные фонды, их не должно быть в больницах. Есть ли они сейчас?» - зашел издалека депутат.

Когда начальник управления подтвердила, что такие фонды незаконны, Мишкур рассказал, что недавно навещал знакомого в городской больнице №3 и узнал, что человека не кладут на операцию, пока он не сделает благотворительный взнос либо купит лекарства из предоставленного списка.

Как пишет "Свідок.інфо", члены комиссии поручили начальнику управления здравоохранения взять на контроль данную ситуацию и проинформировать о результатах проверки.