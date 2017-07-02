Реальная зарплата украинцев выросла на 1,4%

В мае 2017 года в сравнении с апрелем текущего года, то есть за месяц, реальная заработная плата в Украине выросла на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Отмечается, что в мае этого года самый высокий размер средней заработной платы в Украине был зафиксирован в г. Киев - 10 тыс. 558 грн., Киевская обл - 6 тыс. 885 грн и в Днепропетровской обл. - 6 тыс. 727 грн.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

В то же время, данные приведены по юридическим лицам и подразделениям юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек и могут быть уточнены.

Как сообщалось, украинцы задолжали за отопление и горячую воду около 8,9 млрд грн.