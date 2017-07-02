Как не купить краденный автомобиль

02.07.17 13:30Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Чтобы не приобрести краденный автомобиль, нужно придерживаться простых правил.

Во-первых, надо сверить VIN-код подержанного автомобиля – это 17 цифр, по которым можно идентифицировать автомобиль. Он указан в технической документации и на авто (в зависимости от марки – в разных местах), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews.

Кроме этого, в любом случае нужно сверить номер кузова с тем, который указан в техпаспорте. Там не должно быть никаких потертостей, царапин или исправлений.

Дальше – проверить маркировку стекла на окнах. И ни в коем случае не жалеть денег на проверку специалистами. Они вынесут окончательный вердикт.

Сомнение должны вызывать авто, которые продаются по более низкой цене, чем рыночная, а также, которые продают в больших городах, хотя они зарегистрированы в провинции.

Во-первых, автомобиль можно проверить на официальном сайте МВД, в разделе “Транспортные средства в розыске” . Там можно ввести номер государственного знака, номер кузова или шасси и таким образом убедиться, находится ли авто в розыске в связи с незаконным овладением.

Оформлять договор купли-продажи надо у опытного нотариуса.

Если человек приобрел краденое авто, он рискует попасть под следствие. Правоохранители конфискуют авто, будут выяснять все подробности. Может быть долгая судебная тяжба. Статья 289 УК Украины объясняет, что незаконное завладение транспортным средством с любой целью наказывается штрафом 1000 – 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (а это 17000 – 20400000 гривен) или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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