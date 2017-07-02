18.06.17 15:513230
С мусорных площадок Львова вывезли более 50% мусора
|02.07.17 13:50
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«В целом это 3265 тонн из 287 контейнерных площадок города, которые по состоянию на 23 июня были перенакоплены (около 10 тонн ТБО с каждой площадки)», – сообщает Львовская ОГА.
«В целом это 3265 тонн из 287 контейнерных площадок города, которые по состоянию на 23 июня были перенакоплены (около 10 тонн ТБО с каждой площадки)», – сообщает Львовская ОГА.
Политики вместе с вице-спикером Оксаной Сыроид в июне объявили голодовку с требованием урегулировать вывоз мусора из Львова, сообщает Би-би-си.
Мэр города и лидер «Самопомощи» Андрей Садовой обвинял центральную власть в том, что она якобы препятствует этому процессу.
Кабмин отрицал эти обвинения и утверждал, что Садовый сам организовать вывоз. Впоследствии процесс вывоза начался.