С мусорных площадок Львова вывезли более 50% мусора

02.07.17 13:50Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

«В целом это 3265 тонн из 287 контейнерных площадок города, которые по состоянию на 23 июня были перенакоплены (около 10 тонн ТБО с каждой площадки)», – сообщает Львовская ОГА.

Политики вместе с вице-спикером Оксаной Сыроид в июне объявили голодовку с требованием урегулировать вывоз мусора из Львова, сообщает Би-би-си.

Мэр города и лидер «Самопомощи» Андрей Садовой обвинял центральную власть в том, что она якобы препятствует этому процессу.

Кабмин отрицал эти обвинения и утверждал, что Садовый сам организовать вывоз. Впоследствии процесс вывоза начался.

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