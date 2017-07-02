В Одессе на морвокзале празднуют День ВМС

02.07.17 16:23Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Гостям и жителям города проводят экскурсии на кораблях и показывают военную технику.

В Одессе уже второй день празднуют День Военно-морских сил Украины. Как и вчера, основные действа происходят на территории одесского морвокзала, где, несмотря на непогоду, с самого утра собрались больше сотни людей.

Сегодняшняя программа началась с показательного десантирования парашютистов на воду.

По словам корреспондента сайта "Сегодня", который побывал на месте событий, парашютисты прыгали с военного самолета. После этого началась официальная часть, во время которой награждали участников боевых действий на Донбассе.

В это же время у здания морвокзала представители военных вузов устроили небольшие презентации своих учебных заведений. Одни учили всех желающих вязать морские узлы, другие – угощали конфетами.

Параллельно зрители могли наблюдать за регатой, которая проходила в акватории порта, а также посетить выставку военной техники. А в полдень для одесситов начали проводить экскурсии по военным кораблям, в том числе и по флагману ВМС Украины фрегату "Гетману Сагайдачному", который до этого стоял на ремонте в Черноморске (бывшем Ильичевске). Судя по расписанию праздничных мероприятий, экскурсии продляться до вечера.

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