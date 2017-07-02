Николаевцам вновь пообещали построить "Японский мост"

02.07.17 16:43Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал построить "Японский мост" в Николаеве.

А пока в город направятся три весовых комплекса для крупногабаритных фур.

Об этом министр заявил на своей странице в Фейсбуке, передает сайт 0512.

Изначально пост министра был посвящен фурам компании "Нибулон", которые массово стремятся проехать дорогами Николаевской области, тем самым разрушая их. Также Владимир Омелян раскритиковал одного из совладельцев "Нибулона" нардепа от БПП Андрея Вадатурского за блокирования закона о водном транспорте.

Кроме того, министр упомянул недавнюю ситуацию с вручением мэру Николаева протокола о коррупции и посетовал на "моральную" поддержку мэра со стороны аграрной компании.

В связи с перегрузами, министр распорядился дополнительно отправить в область весовые комплексы.

"Теперь, от лирики к действиям. На следующей неделе на Николаевскую будут переброшены еще три комплекса габаритно-весового контроля. Дополнительные подразделения трансинспекции уже там, проводят документальную проверку незаконного переоборудования грузовиков. Нацполиция пообещала перейти на усиленный режим патрулирования соблюдения температурного режима.", - пишет министр.

Стоит отметить, что из-за действующих температурных норм, на въездах в Николаев можно наблюдать десятки фур, которые не могут заехать в город.

Пост министра прокомментировал и мэр Александр Сенкевич. Он обвинил Омеляна в фактическом бездействии по отношению к крупным инфраструктурным объектам Николаевщины. Одним из таких объектов, по словам мэра, является "Японский мост".

Министр парировал, что многострадальный мост все же построят, а внимание стоит обратить именно на удручающее состояние дорог.

Напомним, что в феврале 2017 года в Николаев приезжала группа японских менеджеров с целью оценить перспективы строительства моста. Кроме того, в мае этого Кабмин поручил разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

Похожие новости

29.06.17 18:45Главный патрульный Николаева объяснил, почему на улицах города полно фур

28.06.17 19:28На дорогах Николаевщины будут дополнительно контролировать соблюдение режима ограничения движения фур

19.04.17 14:48Снег в Украине: сколько человек уже погибло

28.03.17 16:04Дороги Николаевской области спасает от фур только один весовой комплекс

27.10.08 11:26А.Вадатурский: "Украинское зерно не может конкурировать с российским"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 02.07.2017

Закругление верхнее-левое

22:16За два дня в Украину не пустили семь певцов из РФ

21:48ГПУ хочет ареста шести нардепов

21:25Квентин Тарантино обручился с израильской певицей

21:02В Украину возвращаются дожди

20:49На Николаевщине активисты избили в поезде безбилетников

20:38С сегодняшнего дня выросла цена на электроэнергию

20:22С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

19:55Зобов'язаний знати кожен українець: Вакарчук назвав справжнє ім'я ворога України

19:31Директор аеропорту «Бориспіль» розповів, як Ryanair змусив МАУ знижувати ціни на квитки

19:10Жара в Греции поставила новый европейский рекорд

18:47В Лондоне загорелась новостройка для миллионеров

18:24На площади в центре Одессы появился уникальный 3D-рисунок

18:01Американский дипломат: Война в Украине – катастрофа для России

17:26Николаевцы отметили праздник Ивана Купала на неделю раньше

17:00В Николаеве отмечают День военно-морских Сил

16:43Николаевцам вновь пообещали построить "Японский мост"

16:23В Одессе на морвокзале празднуют День ВМС

16:08В Киеве закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого"

16:00Жуткое ДТП в России: фура сбила детей на остановке, двое скончались на месте

15:50На Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

19.06.17 08:001870

Сутки в АТО: шестеро раненых

19.06.17 08:161900

На Николаевщине установили памятник погибшему в АТО 19-летнему гвардейцу

19.06.17 08:292000

В Николаеве собака едва не загрызла собственную хозяйку

19.06.17 08:432140

Мэр Николаева заверил жителей Кульбакино, что кладбища в их районе не будет

Самые читаемые

20.06.17 11:295620

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:205080

По волнам воспоминаний…

24.06.17 09:055040

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

25.06.17 14:424680

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама