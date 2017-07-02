Николаевцам вновь пообещали построить "Японский мост"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал построить "Японский мост" в Николаеве.

А пока в город направятся три весовых комплекса для крупногабаритных фур.

Об этом министр заявил на своей странице в Фейсбуке, передает сайт 0512.

Изначально пост министра был посвящен фурам компании "Нибулон", которые массово стремятся проехать дорогами Николаевской области, тем самым разрушая их. Также Владимир Омелян раскритиковал одного из совладельцев "Нибулона" нардепа от БПП Андрея Вадатурского за блокирования закона о водном транспорте.

Кроме того, министр упомянул недавнюю ситуацию с вручением мэру Николаева протокола о коррупции и посетовал на "моральную" поддержку мэра со стороны аграрной компании.

В связи с перегрузами, министр распорядился дополнительно отправить в область весовые комплексы.

"Теперь, от лирики к действиям. На следующей неделе на Николаевскую будут переброшены еще три комплекса габаритно-весового контроля. Дополнительные подразделения трансинспекции уже там, проводят документальную проверку незаконного переоборудования грузовиков. Нацполиция пообещала перейти на усиленный режим патрулирования соблюдения температурного режима.", - пишет министр.

Стоит отметить, что из-за действующих температурных норм, на въездах в Николаев можно наблюдать десятки фур, которые не могут заехать в город.

Пост министра прокомментировал и мэр Александр Сенкевич. Он обвинил Омеляна в фактическом бездействии по отношению к крупным инфраструктурным объектам Николаевщины. Одним из таких объектов, по словам мэра, является "Японский мост".

Министр парировал, что многострадальный мост все же построят, а внимание стоит обратить именно на удручающее состояние дорог.

Напомним, что в феврале 2017 года в Николаев приезжала группа японских менеджеров с целью оценить перспективы строительства моста. Кроме того, в мае этого Кабмин поручил разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.