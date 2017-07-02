В Николаеве отмечают День военно-морских Сил

02.07.17 17:00Сколько просмотров этой статьи103Сколько комментариев этой статьи0

В воскресенье, 2 июля, в Николаеве отмечают День военно-морских Сил и День работников речного и морского флота.

После возложения цветов и венков у мемориального комплекса 68-ми десантников отряда Константина Ольшанского все присутствующие торжественно прошествовали к Речному вокзалу, где по традиции состоялась церемония спуска венков на воду в память о погибших моряках.

Как сообщает Новости.N, ко Дню ВМС в Николаев прибыли судна: морской буксир «Макаров», разведовательный корабль «Переяслав», рейдовый тральщик «Черкассы», артиллерийские катера АК02 и АК03, а также малый сторожевой корабль.

На мероприятии присутствовали: губернатор Николаевской области Алексей Савченко, мэр Николаева Александр Сенкевич и его первый заместитель Андрей Дадиверин, заместители губернатора Вячеслав Бонь, Виталий Киндратив, Валентин Гайдаржи, а также глава областного совета Виктория Москаленко, депутаты областного совета Надежда Иванова, Григорий Ташлык, Николай Капацина, а также митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир.

С поздравительной речью ко всем присутствующим морякам обратился глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. Губернатор подчеркнул, что украинский флот всегда был и является основным инструментом защиты морских рубежей Украины, поблагодарил моряков за отвагу и пожелал им здоровья, счастья и благополучия.

Также, к поздравлениям присоединились глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко, мэр Николаева Александр Сенкевич и его первый заместитель Андрей Дадиверин.

После чего присутствующие почтили память погибших моряков минутой молчания.

В рамках мероприятия для николаевцев выступили сводный оркестр Южной военно-морской базы и 406 артиллерийской бригады.

После завершения торжественной части в честь праздника был организован концерт военных оркестров и выставка военной техники и вооружения, во время всех мероприятий работала полевая кухня.

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