19.06.17 08:001870
Николаевцы отметили праздник Ивана Купала на неделю раньше
|02.07.17 17:26
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В ночь с 6 на 7 июля в Украине отмечают старинный праздник Ивана Купала или как его ещё называют — Ива́нов день, Купальская ночь, который символизирует рождение летнего солнца – Купала. Но какое дело Молодому казачеству до народных традиций. "Громада" решила праздновать Ивана Купалы на неделю раньше.
В ночь с 6 на 7 июля в Украине отмечают старинный праздник Ивана Купала или как его ещё называют — Ива́нов день, Купальская ночь, который символизирует рождение летнего солнца – Купала. Но какое дело Молодому казачеству до народных традиций. "Громада" решила праздновать Ивана Купалы на неделю раньше.
Вчера в Николаеве и состоялось это празднование. Мероприятие было организовано на побережье Южного Буга в в районе аллеи казацкой славы в Соляных.
Всего в нем приняло участие несколько сот человек, большинство из которых — дети. Празднование Ивана Купала проходило с развлекательной программой.
Сначала было множество детских командных конкурсов, потом выступление николаевских артистов и танцоров, а затем — показательные выступление представителей казацких организаций.
Изюминкой программы стала настоящая свадьба, обряд которой молодожены совершили по славянским традициям.
В конце вечера казаки устроили небольшое огненное шоу для зрителей, а затем все вмести продолжили прыгать через костер.
Напомним, Ивана Купала – народный праздник, пришедший со времен язычества, который принято отмечать в ночь на 7 июля. Совпадает с христианским празднованием Рождества Иоанна Крестителя.