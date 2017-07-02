С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

С 1 июля этого года выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста отменены.

Об этом сообщает Украинское пространство.

Впрочем, в Минсоцполитики пытаются показать это как «оптимизацию социальной защиты семей с детьми», мол, эту помощь совместили с выплатой при рождении ребенка.

Единственным исключением являются те семьи, в которых ребенок родился до 30 июня этого года. И только в этом случае эта помощь останется в минимальном размере - 130 грн. на месяц.

В Украинском Хельсинском союзе по правам человека подсчитали: если пособие по уходу выплачивалась в минимальном размере (130 грн. в месяц), то потери каждой семьи составят почти 5000 гривен за три года. А если мать получала эту помощь в большем размере (скажем 500 грн.), То она потеряет 18 000 гривен.

Однако, в Минсоцполитики отчитываются, что социальная защита семей с детьми усилена.

«С 1 июля 2014 размер помощи при рождении первого ребенка увеличится на 10 320 грн. и составит 41280 грн. Кроме того, отныне сумма не будет зависеть от того, какой этот ребенок родился, первой, второй, третьей и т.д., государством установлен фиксированный размер пособия - 41 280 грн.».

Сразу после рождения ребенка семье будет выплачиваться 10 320 гривен. Оставшуюся сумму помощи (30960 грн.) Семья будет получать в течение 36 месяцев по 860 гривен ежемесячно.

О том, что выплаты значительно сокращаются, если родился второй, третий или более ребенок, в сообщениях Минсоцполитики не упоминается. Но если раньше при рождении второго ребенка семья получали 62000 гривен, то теперь - на 21 000 меньше. Если помощь при рождении третьего и последующего ребенка до недавнего времени составляла 124 000 гривен, то сейчас - на 83 000 меньше.

«В целом даже анонсированное увеличение помощи при рождении первого ребенка действительно можно считать только условно поскольку размер пособия, выплачиваемого сразу, не меняется вообще - это чуть больше 10 000 гривен, так же не увеличивается сумма ежемесячного пособия - 860 гривен, увеличивается только время в течение, которого эта помощь выплачивается с 2 лет до 3 лет », - юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк.

И еще один нюанс - официально утвержден прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет: с 1 июля этого года - 1,059 тысяч гривен, с 1 октября - 1,102 тысяч гривен. То есть, ежемесячное пособие в сумме 860 гривен меньше, чем прожиточный минимум. Хотя было бы логично уравнять размер ежемесячного пособия с прожиточным минимумом для ребенка.

«Если правительство пошло на существенное уменьшение расходов на социальную сферу, то в первую очередь сокращаться должны "профессиональные" льготы для депутатов, прокуроров и другие виды помощи, которые предоставляются независимо от того требует конкретная семья этой помощи или нет, и отнюдь не пособие по уходу за ребенком », - считает Максим Щербатюк