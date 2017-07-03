Де в Миколаєві сьогодні заплановано відключити електропостачання

Сьогодні, 3 липня, у зв’язку з ремонтними роботами на електромережі може буде знеструмлена частина Миколаєва.

Про це повідомили в прес-службі ПАТ «Миколаївобленерго».

За наявною інформацією, електрики не буде з 08.00 ранку до 17.00 вечора.

Знеструмити заплановано наступні адреси: пров. 1 Польовий, 19, 19/А; пров. 2 Польовий, 1-26; пров. Балканський (Октября), 1/А-65; вул. Братська, 41-108; вул. Лиманська, 4; вул. Квіткова, 1-54, вул. Московська, 56-85; вул. Комкова, 33; пров. Корабелів, 4-19/1; вул. Московська, 64/9-83; вул. Погранична (Чигрина), 17-50; пров. Суднобудівників, 20, вул. 1 Вітовська, 77, 83; пров.1 Козацький, 4/А-24; вул. 14 Козацька, 49-57; вул.16 Козацька, 74-78; вул.2 Козацька, 15; пров.2 Козацький, 10-24; пер.3 Козацький, 8-19/А; пров.4 Козацький, 13-28; пров. 5 Козацький, 25-27, пров. Зимній, 1-10; вул. З. Космодем’янської, 7-29; пров. Колективний, 67,67/А; вул. Льотчиків, 1-22; вул. Новаторів, 1/3-18; вул. Танкістів, 1/А-34; вул. Толстого, 66-99, пров. 1 Маячний, 1-9; пров. 2 Маячний, 1; пров.4 Маячний, 9,10; пр. Богоявленський (Октябрьский), 183-234; вул. Декоративна, 1/А-22; вул. Зенитників, 1-30; вул. Маячна, 4-56/А; вул. Некрасова, 41-75/1; вул. Пригородна, 1-22; вул. Кришталева, 2- 35; пров. Кришталевий, 1,2;вул. Шепетова, 11/1,77, пров.1 Козацький, 10-29; вул. Декоративна, 24-40; вул. И.Франка, 1/1-34; пров. Колективний, 72-89; вул. Коцюбинського, 15; вул. Літня, 12-51; вул. Пригородна, 25-29; вул. Толстого, 113-117; пров.2 Козацький, 28.