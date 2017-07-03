Работодателей обяжут трудоустраивать людей старше 45 лет, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что всех работодателей, которые используют наемный труд, численностью от 8 работников и более, обяжут предусматривать рабочие места для людей возрастом от 45 лет, передает «РБК-Украина».

«Что касается гарантий людям, людям предпенсионного возраста, в законе предусмотрели обязанность всех работодателей, которые используют наемный труд, численностью от 8 работников и более, обязательно предусматривать места для людей возрастом от 45 лет», - сообщил министр.

Рева добавил, что механизмы контроля за этим будут прописаны и право контроля будет передано Государственной службе труда и тем органам, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства о труде.

Относительно необходимого для выхода на пенсию в 60 лет стажа, со слов министра, на протяжении 3 лет все, у кого его нет, будут получать специальную государственную помощь до того времени, пока им не начнутся пенсионные выплаты.

«То есть все, у кого есть 15 лет страхового стажа, но нет 25-ти, они будут обращаться в органы социальной защиты населения, и им будет назначаться эта помощь», - уточнил он.