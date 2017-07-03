У Збройних Силах України визначено кращих психологів В Одесі завершилися змагання військових психологів Збройних Сил України, які проходили на базі 59 будинку офіцерів. Відбулися підсумковий конкурс, підбиття підсумків, оголошення та нагородження переможців. Начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України генерал-майор Олег Грунтковський вручив цінні подарунки за призові місця представникам Сил спеціальних операцій, Високомобільних десантних військ та Повітряних Сил. Також, кожний учасник отримав сертифікат та спеціальний укомплектований армійський рюкзак. Захід мав на меті популяризацію та пропагування передового досвіду кращих військових психологів Збройних Сил України, підвищення рівня їхніх професійних знань, обмін та оволодіння сучасними військовими методиками, технологіями психологічного забезпечення, формування активної професійної позиції. Серед інтенсивної практичної складової учасники конкурсу військових психологів завітали до Військово-історичного музею 59 будинку офіцерів. Під час екскурсії відвідувачі ознайомилися з історією частин та підрозділів Одеського військового округу, Оперативного командування «Південь». Особливу увагу військовослужбовців привернули тематичні розділи експозиції перебігу антитерористичної операції та оборони Донецького аеропорту ім. С. Прокоф’єва. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама