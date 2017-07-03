Китайская компания хочет построить ТЭС во Львовской области

Китайская компания Shandong Qingneng Power, занимающаяся производством оборудования для электростанций, заинтересована в строительстве тепловой электростанции (ТЭС) в Добромыле (Старосамборский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении на сайте Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

1 июля состоялась встреча главы Львовской облгосадминистрации с китайскими инвесторами и представителями компании "Совместное украинско-китайское предприятие "Укрлесхолдинг".

В ходе встречи представитель китайских инвесторов Ванг Ифенг, сообщил, что они заинтересованы в строительстве ТЭС в Добромыле, используя ресурс "Укрлесхолдинга", который специализируется на обработке дерева.

Ифенг добавил, что с помощью необходимого оборудования остатки от производства "Укрлесхолдинга" можно будет генерировать в "зеленую" энергию.

Компания "Совместное украинско-китайское предприятие "Укрлесхолдинг" была зарегистрирована в июле 2014 года и занимается обработкой дерева и производством шпона из бука, березы, ясеня.

Как сообщали Українські Новини, китайская компания Xi'an ShaanGu Power Co. (Китай) намерена построить биотеплоэлектростанцию мощностью 6,7 МВт в Олевске (Житомирская область).

Метро на Троещину будет строить китайская компания.