На Львовщине установили первую мемориальную доску немецкому офицеру

03.07.17 15:11Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Документы евреев, которых уберег от отправки в концлагеря майор Вермахта Эбергард Гельмрих, нашли на чердаке дома перед ремонтом

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В Дрогобыче Львовской области на днях на одном из домов установили памятную доску немцу Эбергарду Гельмриху, который во время Второй мировой войны, будучи майором Вермахта, спасал евреев от концлагерей. Подтверждение этого факта местные жители обнаружили случайно – собирались отремонтировать дом, в котором во время войны, жил Гельмрих с женой, - и на чердаке обнаружили паспорта, свидетельства о рождении и фото евреев.

Оказалось, что документы принадлежат тем, кто избежал верной гибели благодаря Эбергарду Гельмриху. Этим людям офицер выдавал фальшивые документы, предоставлял убежище, снабжал предметами первой необходимости, помогал сбежать. В 1965 году Гельмрих получил от Института Яд ва-Шем (Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма) звание Праведника народов мира. Установление мемориальной доски инициировала израильская внеправительственная организация.

Текст выгравирован на четырех языках: "В этом доме во время немецкой оккупации (1941-1944) жил руководитель экономического отдела дистрикта Дрогобыч Эбергард Гельмрих. Он и его жена Доната спасли жизнь сотням евреев Дрогобыча и окрестностей".

-Во время войны майор Вермахта и член Национал-социалистической немецкой рабочей партии Эбергард Гельмрих отвечал за продовольствие и полеводство, со временем стал финансовым директором при оккупационной власти, - отмечают в пресс-службе Дрогобычского горсовета. – Вместе с женой Донатой он спас десятки жизней евреев в Дрогобыче и Стрые на Львовщине. Он хорошо известен в Израиле и Германии, знают о нем историки Холокоста. Но на Львовщине о нем сведений мало.

Спустя 24 года после признания майора Праведником народов мира такое же звание получила и его жена Доната. В горсовете отметили, что Эбергард рисковал своей жизнью, спасая евреев во время войны - а значит, является героем всего человечества. Майор скончался в 1969 году в США.

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