Миколаївські аграрії активно жнивують, зібрано майже 200 тис. тонн зернових

03.07.17 15:48Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

В цілому на збиральних роботах останньої доби працювали 721 одиниці зернозбиральної техніки, при цьому добовий виробіток на 1 комбайн склав — 22 га.

Станом на 3 липня всі райони області включилися в хід збирання ранніх сільськогосподарських культур, повідомляє Департамент АПР Миколаївської ОДА.

Через дощі, які пройшли локально майже по всій території області, темпи жнив дещо стримуються.

Згідно з оперативними даними на ранок сьогоднішнього дня хліборобами вже намолочено майже 200 тис. тонн зерна нового врожаю. Середня урожайність ранніх зернових культур по області складає 28,5 ц/га.

Найбільше площ ранніх зернових зібрано у Березнегуватському, Вознесенському та Вітовському районах, де скошено і обмолочено 17-35% площ.

Найвищу урожайність зернових культур спостерігається у:

Казанківському районі — 35,5 ц/га; Очаківському районі — 34,4 ц/га; Арбузинському районі — 34,1 ц/га.

Поряд з цим зібрано ріпак з площі 0,6 тис. га, намолочено - 1,0 тис. тонн, при урожайності 14,8 ц/га.

На звільнених площах проводиться підготовка ґрунту для посіву озимих сільськогосподарських культур урожаю 2018 року, на цей час фактично підготовлено майже 20 тис. га.

Сільгосптоваровиробники, які через погодні умови призупинили хід збирання ранніх, очікують першої можливості вийти в поле, щоб продовжити жнива.

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