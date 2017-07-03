В Николаеве откроют социальный Центр для молодежи с особыми потребностями

В Николаеве запланировано открытие Центра социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями для обеспечения социализации молодых людей (от 16 до 35 лет).

Пример может служить львовская «Мастерская клуба активной молодежи», где в группе сверстников лица с инвалидностью занимаются художественной деятельностью и изготовлением разнообразной продукции, получают навыки пользования компьютерной и офисной техникой.

Для решения задач социальной адаптации там создана среда, в котором лица с особыми потребностями учатся самообслуживанию, достигают максимального уровня независимости, учатся работать, приобретают опыт общения, формируют позитивное отношение к жизни.

Такой центр общения для молодежи с особыми потребностями нужен и в Николаеве. Городские власти предложили место для его создания, выделено 650 тысяч гривен на изготовление документации. В следующем году по адресу улица Спасская, 80 планируется открытие социального учреждения для молодых людей с особыми потребностями.

Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения городского совета.