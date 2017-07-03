В соцсети Ukrainians появится прослушивание музыки - СМИ

Функция будет походить на ту, которую имеет ВКонтакте.

Создатели социальной сети Ukrainians намерены ввести новую функцию прослушивания музыки наподобие той, которую имеет ВКонтакте. С помощью данной опции представители украинской соцсети намерены привлечь к ней до пяти миллионов пользователей, передает Media Sapiens.

В то же время соосновательница проекта Александра Струмчинская подчеркнула, что соцсеть будет уникальной. А музыкальный контент, который планируют загрузить в нее, не будет пиратским.

"Мы не будем использовать пиратский контент, зато договариваемся об интеграции сервисов, с помощью которых пользователи будут иметь возможность слушать, распространять, загружать любимую музыку", - отметила Струмчинская.

В настоящее время в социальной сети зарегистрированы более 230 тысяч человек.