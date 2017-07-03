19.06.17 17:122410
В соцсети Ukrainians появится прослушивание музыки - СМИ
|03.07.17 16:58
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Функция будет походить на ту, которую имеет ВКонтакте.
Функция будет походить на ту, которую имеет ВКонтакте.
Создатели социальной сети Ukrainians намерены ввести новую функцию прослушивания музыки наподобие той, которую имеет ВКонтакте. С помощью данной опции представители украинской соцсети намерены привлечь к ней до пяти миллионов пользователей, передает Media Sapiens.
В то же время соосновательница проекта Александра Струмчинская подчеркнула, что соцсеть будет уникальной. А музыкальный контент, который планируют загрузить в нее, не будет пиратским.
"Мы не будем использовать пиратский контент, зато договариваемся об интеграции сервисов, с помощью которых пользователи будут иметь возможность слушать, распространять, загружать любимую музыку", - отметила Струмчинская.
В настоящее время в социальной сети зарегистрированы более 230 тысяч человек.