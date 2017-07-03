Дети льготных категорий из Николаева отправились отдыхать на Черноморское побережье

В понедельник, 3 июля, 340 детей, в том числе и из Корабельного района, отправились из Николаева на отдых в оздоровительный лагерь «Маяк».

На протяжении 2 недель они будут принимать солнечные ванны на Черноморском побережье. Большинство отдыхающих — дети льготных категорий: из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, а также дети, лишенные родительской опеки. Путевки в «Маяк» получили также дети участников АТО и вынужденно переселенных граждан, — сообщили в горсовете.

В течение 2 недель мальчишки и девчонки не только смогут проводить время на море, но и принимать участие в различных соревнованиях и мероприятиях, подготовленных детским лагерем отдыха «Маяк».

Кроме того, в «Маяке» служба по делам детей горсовета и Главное управление ГСЧС в Николаевской области проведут мероприятие «Безопасное лето», в ходе которого планируется наглядно показать работу спасателей с использованием служебной техники. Огнеборцы еще раз напомнят малышам правила поведения с огнем. Также спасатели проведут практическое занятие, посвященное правилам поведения на воде во время спасения человека.