На какие большегрузы не распространяется запрет движения по дорогам Николаевской области 3 июня 2017 г. внесены дополнения в Решение «О запрете движения некоторых транспортных средств по автомобильным дорогам Николаевской области». Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог области. В частности, в измененном решении говорится: «... запрет не распространяется на транспортные средства, используемые для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевозящих грузы в международном сообщении, скоропортящиеся, антисанитарные, живые, почтовые и грузы повышенной опасности». Напомним, что на летний период действует запрет движения транспортных средств общим весом более 24т и нагрузкой на ось более чем 7т при повышении температуры более + 28оС (с 8.00 до 23.00) на всех автодорогах общего пользования Николаевской области. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама