20.06.17 08:002030
На какие большегрузы не распространяется запрет движения по дорогам Николаевской области
|03.07.17 20:32
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3 июня 2017 г. внесены дополнения в Решение «О запрете движения некоторых транспортных средств по автомобильным дорогам Николаевской области».
3 июня 2017 г. внесены дополнения в Решение «О запрете движения некоторых транспортных средств по автомобильным дорогам Николаевской области».
Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог области.
В частности, в измененном решении говорится:
«... запрет не распространяется на транспортные средства, используемые для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевозящих грузы в международном сообщении, скоропортящиеся, антисанитарные, живые, почтовые и грузы повышенной опасности».
Напомним, что на летний период действует запрет движения транспортных средств общим весом более 24т и нагрузкой на ось более чем 7т при повышении температуры более + 28оС (с 8.00 до 23.00) на всех автодорогах общего пользования Николаевской области.