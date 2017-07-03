Президент подписал закон о качестве продуктов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных».

Закон вступит в силу весной 2018 года, сообщается в пресс-релизе Министерства аграрной политики и продовольствия.

По мнению замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, охват всей цепочки производства от поля до стола даст возможность украинским производителям работать по европейским правилам, а потребителям — быть уверенными в качестве и безопасности пищевых продуктов.

Трофимцева подчеркнула, что для того, чтобы закон заработал в полной мере необходимо принять еще большое количество подзаконных актов.