Президент подписал закон о качестве продуктов

03.07.17 20:45Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных».

Закон вступит в силу весной 2018 года, сообщается в пресс-релизе Министерства аграрной политики и продовольствия.

По мнению замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, охват всей цепочки производства от поля до стола даст возможность украинским производителям работать по европейским правилам, а потребителям — быть уверенными в качестве и безопасности пищевых продуктов.

Трофимцева подчеркнула, что для того, чтобы закон заработал в полной мере необходимо принять еще большое количество подзаконных актов.

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Понедельник, 03.07.2017

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