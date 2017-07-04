4 июля отменили "Ракету" по маршруту "Херсон-Кинбурн"

04.07.17 08:45Сколько просмотров этой статьи13Сколько комментариев этой статьи0

Из-за неблагоприятных погодных условий 4 июля рейс катера на подводных крыльях по маршруту "Херсон-Кинбурн" отменяется.

Об этом сообщается на странице компании «Нибулон» в соцсити.

Информацию об ухудшении погоды с 18:00 3 июля до 18:00 4 июля передал пост регулирования движения судов. При этом рейсы Новая Каховка – Херсон завтра будет осуществляться согласно расписанию.

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