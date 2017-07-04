20.06.17 09:002040
4 июля отменили "Ракету" по маршруту "Херсон-Кинбурн"
|04.07.17 08:45
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Из-за неблагоприятных погодных условий 4 июля рейс катера на подводных крыльях по маршруту "Херсон-Кинбурн" отменяется.
Из-за неблагоприятных погодных условий 4 июля рейс катера на подводных крыльях по маршруту "Херсон-Кинбурн" отменяется.
Об этом сообщается на странице компании «Нибулон» в соцсити.
Информацию об ухудшении погоды с 18:00 3 июля до 18:00 4 июля передал пост регулирования движения судов. При этом рейсы Новая Каховка – Херсон завтра будет осуществляться согласно расписанию.