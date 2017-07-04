Понад 120 населених пунктів України досі без світла через негоду Станом на 4 липня 121 населений пункт України досі знеструмлений через ускладнення погодних умов вихідними Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. У відомстві зазначили, що вчора відновили електропостачання 94 населених пунктів у п’яти областях, зокрема у Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Чернігівській. "Станом на 7 год. 4 липня залишаються знеструмленими 121 населений пункт у чотирьох областях, а саме: Черкаська – 58, Сумська – 55, Кіровоградська – 5 та Чернігівська – 3", - наголосили у відомстві. Зазначається, що наразі до відновлення електропостачання населених пунктів були залучені ремонтні бригади обленерго. 3 липня 215 населених пунктів залишалися без електропостачання через ускладнення погодних умов 2 липня стало відомо, що в результаті негоди в Україні постраждали 17 осіб, серед них - дитина. Крім того, були повалені 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель і 8 загальноосвітніх шкіл. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама