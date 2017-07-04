Понад 120 населених пунктів України досі без світла через негоду

04.07.17 10:30Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Станом на 4 липня 121 населений пункт України досі знеструмлений через ускладнення погодних умов вихідними

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що вчора відновили електропостачання 94 населених пунктів у п’яти областях, зокрема у Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Чернігівській.

"Станом на 7 год. 4 липня залишаються знеструмленими 121 населений пункт у чотирьох областях, а саме: Черкаська – 58, Сумська – 55, Кіровоградська – 5 та Чернігівська – 3", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що наразі до відновлення електропостачання населених пунктів були залучені ремонтні бригади обленерго.

3 липня 215 населених пунктів залишалися без електропостачання через ускладнення погодних умов

2 липня стало відомо, що в результаті негоди в Україні постраждали 17 осіб, серед них - дитина. Крім того, були повалені 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових будинків, 11 господарських будівель і 8 загальноосвітніх шкіл.

Похожие новости

21.04.17 11:5014 населенных пунктов Николаевщины остались без света из-за непогоды

25.03.17 13:00Украина присоединится к акции Час Земли и выключит свет на час

07.01.17 15:47Віце-прем’єр Зубко проінформував щодо наслідків негоди в Україні: з обочин і кюветів витягнули більше 600 людей

29.12.14 16:28«К утру это все закончится», - николаевские синоптики об аномальном снегопаде и сильном ветре

22.01.14 13:36Николаев борется с ненастьем

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 04.07.2017

Закругление верхнее-левое

14:52В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг

14:30В Николаеве маршрутчики требуют поднять плату за проезд до 8 гривен

14:15Правительство хочет упростить процедуру приватизации

14:00Садовий розповів деталі допиту в ГПУ

13:45Пов'язаним з "Приватбанком" особам було видано 190 мільярдів кредитів - Шлапак

13:30Въезд в Украину запрещен 70 российским артистам – Госпогранслужба

13:15В Николаеве этим летом может стартовать сервис вызова такси Uber

13:00Астрономы говорят, что активность Солнца резко упала. Это грозит Земле холодом

12:45Украинский боксер попал в реанимацию после автомобильной аварии в США

12:30Ученые связали эмоции человека с микрофлорой кишечника

12:15Украина увеличила экспорт молочной продукции в Китай на тысячу процентов

12:00Обираючи між РФ та членством у ЄС, Сербія обирає ЄС - прем'єр-міністр

11:45В Николаеве до конца года планируют построить три многоквартирных дома для военных

11:30Подержанные авто, которые произвели в Канаде, с августа будут ввозить в Украину с нулевой пошлиной

11:15Садовый идет на допрос в Генпрокуратуру

11:00Погода в Николаеве на 4 июля

10:45Меркель згадала про Україну у своїй передвиборній агітації

10:30Понад 120 населених пунктів України досі без світла через негоду

10:15Украинский клуб подписал первого французского футболиста в своей истории

10:00"Антисекс": поклонники раскритиковали Ксению Собчак. ВИДЕО

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.06.17 15:011970

Правительство Франции полностью ушло в отставку

20.06.17 15:172130

С 1 июля снижаются минимальные цены на газ

20.06.17 15:252790

Эксперты сообщили, чем опасна черешня

20.06.17 15:381880

Болельщики отомстили вратарю "Милана" за желание покинуть клуб (видео)

Самые читаемые

24.06.17 09:055960

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205780

По волнам воспоминаний…

25.06.17 14:425680

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

25.06.17 16:354250

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама