Погода в Николаеве на 4 июля

Сегодня, 4 июля, в Николаеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утренний дождь c грозой днем сменится сильным дождем, который должен закончиться до наступления вечера.

А теперь о погоде подробнее.

Утром в Николаеве будет прохладно, температура воздуха подымется до +24, к обеду температура будет +25, а к вечеру снова понизится до +22.

Народный прогноз погоды: 4 июля отмечается день священномученика Терентия, епископа Иконийского. В прежние времена заметили, если этот день жаркий, то декабрь будет морозным. В это время зацветает липа.