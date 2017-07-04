Подержанные авто, которые произвели в Канаде, с августа будут ввозить в Украину с нулевой пошлиной

04.07.17 11:30Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Пошлины на новые автомобили из Канады обнулят не сразу.

Предусмотрен переходной период на восемь лет. Импортная пошлина на подержанные автомобили, произведенные в Канаде, будет составлять 0%, независимо от страны, из которой ввозится транспортное средство в Украину. Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на своей странице в Facebook.

"Объясняю, что нулевая пошлина не на б/ у авто, которые экспортируются из Канады, а на б/ у авто происхождением (то есть, произведенные в Канаде)! А это шесть концернов, которые имеют там заводы...", отметил он.

Нововведение начнет действовать с августа 2017 года в рамках соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

UBR.ua при этом отмечает, что пошлины на новые легковушки из Канады обнулят не сразу. Предусмотрен переходной период на восемь лет. В первый год придется платить 7/8 от базовой ставки в 7% от таможенной стоимости, то есть, 6,125%, во второй год 3/4 (5,25%) и т.д.

Исключение новые бензиновые авто с объемом двигателя 2,2-3 л, а также на дизельные модели с мотором больше 2,5 л. На них нулевую ввозную пошлину введут уже в этом году.

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