В Николаеве до конца года планируют построить три многоквартирных дома для военных

В Кабмине предусмотрели выделение денег на строительство трех четырехэтажных 72-квартирных жилых домов в военном городке

Ещё девять миллионов гривен выделено на строительство внеплощадочных инженерных сетей к группе жилых домов в военном городке. Общая сумма, выделенная на жилье для военнослужащих, составляет более 93 миллионов гривен, сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

— Обеспечение воинов АТО жильем – одна из приоритетных задач для государства и, в частности для Николаевской области. До конца года должны быть построены три новых жилых дома, каждый по 72 квартиры. Есть поручение председателя облгосадминистрации полностью способствовать строительству. Все службы должны сработать слаженно, – заявил заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи.

Учитывая важность вопроса обеспечения военнослужащих жильем, председатель облгосадминистрации Алексей Савченко взял под личный контроль вопрос строительства вышеупомянутых домов.

По его поручению Валентином Гайдаржи проведен ряд совещаний по обеспечению своевременного выполнения работ за бюджетные средства.

В частности, на одном из совещаний обсуждались вопросы выдачи градостроительных условий и ограничений на строительство вышеупомянутых домов, выдано поручение по ускорению осуществления всех работ и недопущению задержек на любом этапе подготовительных работ.

На сегодня проекты строительства прошли государственную экспертизу и проведена процедура тендера.