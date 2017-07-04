Украина увеличила экспорт молочной продукции в Китай на тысячу процентов

04.07.17 12:15Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Украина за 5 месяцев 2017 года экспортировала в Китай молочной продукции на $4 млн, что в девять раз или на тысячу процентов больше, чем в прошлом году.

Украина за первые пять месяцев текущего 2017 года увеличила экспорт молокопродуктов в Китай в девять раз или на тысячу процентов. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт аграрных рынков Андрей Ярмак.

"Конечно, легко такое увеличение показывать, когда у тебя были мизерные объемы в прошлом. Но двадцать первое место, это уже неплохо, учитывая какой сейчас ажиотаж на рынке Китая", — отмечает Ярмак.

Украина экспортировала в Китай в основном сухую сыворотку на сумму в $4 млн.

Лидером среди поставщиков молочной продукции в Китай с огромным отрывом от других является Новая Зеландия. На молокопродукты этой страны китайские импортеры тратят более $250 млн ежемесячно.

Для сравнения США, находящиеся на втором месте, поставляют в 7,5 раз меньше продукции. А Украина — в 44 раза меньше, чем США.

"Потенциал у молочного бизнеса Украины мощный. Реализовать его можно только системно работая и прилагая усилия на каждом этапе развития. Я считаю, что приоритетным направлением является создание кооперативов профессиональных производителей молока", — резюмирует Ярмак.

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