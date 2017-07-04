В Николаеве этим летом может стартовать сервис вызова такси Uber

В Николаеве уже этим летом планирует стартовать сервис вызова такси Uber.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный менеджер Uber в Восточной Европе Алексей Стах, говорится в сообщении «Агенции развития Николаева» на странице в Facebook.

Информацию о планах по запуску в нашем городе популярного мобильного приложения по вызову такси или частных водителей также подтверждают партнеры сервиса.

— Uber самостоятельно принимает решение по датам запуска, но есть вероятность, что уже летом будут запущены другие города», - говорит Сергей Ромашко, представитель компании Uberukr.

Вместе с Николаевом сервис начнет действовать в этом году в Запорожье и Кривом Роге.

Отмечается, что Uber инвестирует в Украину больше других стран Восточной Европы.