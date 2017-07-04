20.06.17 15:011970
В Николаеве этим летом может стартовать сервис вызова такси Uber
|04.07.17 13:15
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В Николаеве уже этим летом планирует стартовать сервис вызова такси Uber.
В Николаеве уже этим летом планирует стартовать сервис вызова такси Uber.
Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный менеджер Uber в Восточной Европе Алексей Стах, говорится в сообщении «Агенции развития Николаева» на странице в Facebook.
Информацию о планах по запуску в нашем городе популярного мобильного приложения по вызову такси или частных водителей также подтверждают партнеры сервиса.
— Uber самостоятельно принимает решение по датам запуска, но есть вероятность, что уже летом будут запущены другие города», - говорит Сергей Ромашко, представитель компании Uberukr.
Вместе с Николаевом сервис начнет действовать в этом году в Запорожье и Кривом Роге.
Отмечается, что Uber инвестирует в Украину больше других стран Восточной Европы.