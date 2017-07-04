В Николаевской области падает численность населения

04.07.17 15:15Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

По традиции, ежегодно в июле отмечается Всемирный день народонаселения, целью которого есть обратить внимание мировой общественности на решение неотложных демографических проблем.

Проведение соответствующих мероприятий было инициировано ООН еще в 1989 году. Тогда население Земли перешагнуло 5-миллиардную отметку, а на 1 июля этого года, по оценке, уже превысило 7,5 млрд. человек.

Об этом БезТабу сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

По данным Главного управления статистики, численность наличного населения Николаевской области в течение января–апреля 2017 года сократилась на 4 тыс. человек (на 0,3%), и на 1 мая (по оценке) составила 1146,1 тыс. Уменьшение численности произошло преимущественно за счет естественной убыли, которая составила 2,9 тыс. человек. За этот период зарегистрировано 3,2 тыс. живорождений и 6,1 тыс. смертей, то есть на каждые 100 умерших пришлось 52 новорожденных.

На начало года в области проживало 1150,1 тыс. человек, из них 786,1 тыс. (68,3%) – в городских поселениях и 364 тыс. (31,7%) – в сельской местности.

В половой структуре населения Николаевщины характерным оставалось преобладание женщин. Их было на 85,3 тыс. больше, чем мужчин. На каждую тысячу женщин в среднем приходилось 862 мужчины. Наименьшее число мужчин на тысячу женщин приходилось в г.Вознесенске (822), а наибольшее – в Казанковском районе (929).

По расчетным данным, средний возраст жителей области составлял 41 год, причем женщины старше мужчин: их средний возраст 43 года против 38 лет – у мужчин.

Для возрастной структуры населения области характерен достаточно высокий удельный вес людей старших возрастных групп и меньший – детей. Доля детей в возрасте до 14 лет в общей численности постоянного населения составила 15,6%, в то же время процент жителей в возрасте 60 лет и старше достиг 22,3%.

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