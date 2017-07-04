Юной пианистке из Николаева нужна помощь для участия в Международном конкурсе

04.07.17 17:29Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Анастасия Ляхова, ученица третьего класса Николаевского муниципального коллегиума имени В. Д. Чайки, зарегистрирована участницей ХХIV Международного конкурса "AMADEUS-2017» им. Моцарта для молодых пианистов в возрасте до 11 лет.

Об этом сообщает администрация Заводского района.

Конкурс проводится в Чешской Республике, городе Брно, 2-4 ноября 2017 года. В нем принимают участие представители Чехии, Беларуси, России, Словении, Германии, Австрии, Польши и др.

Анастасия награждена Похвальными листами за высокие достижения в учебе в 2015-2016 и в 2016-2017 учебных годах.

Анастасия творческая, одаренная девочка, любит заниматься своей специальностью. Трудолюбивая и дисциплинированная. Умеет донести слушателям содержание музыкальных произведений, чувствует их характер и стиль.

Среди музыкальных достижений А. Ляховой грамоты и дипломы за участие в школьных конкурсах, дипломы за призовые места в городских конкурсах юных пианистов, дипломы международных конкурсов детского и юношеского исполнительского искусства.

Просим поддержать юный талант и оказать финансовую помощь для поездки на Международный конкурс в город Брно.

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