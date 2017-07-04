В Николаевской области в местные бюджеты за полгода собрали 2,2 миллиарда гривен

04.07.17 18:34Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Поступления в общий фонд местных бюджетов Николаевской области в первой половине 2017 года составили более 2,2 миллиарда гривен. При этом прирост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 34,7 процента - 576,8 миллиона гривен.

Об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Александр Кушнир.

Рост наблюдается по всем основным налогам, образующим бюджет:

-налог на доходы физических лиц – прирост 40,1 процента (+398,9 миллиона гривен); -плата за землю - прирост 16,5 процента (+39 миллионов гривен); -единый налог – прирост 43 процента (+75,8 миллиона гривен).

Большинство бюджетов области обеспечили перевыполнение запланированных на первое полугодие поступлений более чем на 5 процентов.

Это, в свою очередь, дает местным органам власти право направлять их на решение первоочередных задач социально-экономического развития общества.

Так, общий ресурс от перевыполнения составил более 117 миллионов гривен, в том числе бюджетов объединенных территориальных общин - 25,9 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

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