Исполком Николаева рассмотрит вопрос о подорожании проезда в маршрутках до 5 гривен

Вице-мэр Николаева Антон Турупалов заверил представителей фирм-перевозчиков и водителей маршрутных такси, что на ближайшем заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета будет поднят вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 5 гривен.

Как сообщает издание "Мой город", об этом он заявил во время встречи с водителями маршруток, которые сегодня пикетировали в центре Николаева. В то же время бастующие перевозчики обвинили Турупалова во лжи - по их словам, они изначально хотели поднять стоимость проезда только до 5, а не до 8. На это вице-мэр заявил, что к нему приходили перевозчики и показывали, что хотят цену именно 8 гривен.

Как уже сообщалось, сегодня в центре города появилось около сотни маршруток. Водители рассказали, что уже длительное время работают в убыток, поэтому требуют, чтобы власть повысила стоимость проезда.