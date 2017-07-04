В Украине взлетают цены на колбасу

Подорожание популярного продукта эксперты связывают с рынком сырого мяса.

С 1 июля правительство отменило государственное регулирование цен на социально значимые продукты, в том числе на разные виды мяса. Это еще больше развяжет руки продавцам, которые и так активно переписывают ценники. В зоне риска сейчас — колбасные изделия. Так как мясо дорожает уже несколько месяцев кряду, у переработчиков не осталось другого выхода, как переоценивать и свою продукцию, пишет UBR.

"Переработчики ищут способы удешевления продукции. Тем не менее, цены все равно растут из-за подорожания сырья. Например, колбаса вареная высшего сорта, по состоянию на 20 июня, продавалась, согласно официальным данным, в среднем по 66,5 грн/кг, против 57 грн/кг год назад. То есть, на 16% дороже", — рассказал эксперт по аграрным рынкам Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Евгений Дворник.

По прогнозам экспертов, цены на сырье будут расти и дальше. Вскоре подтянется и курятина, так как на нее будет переориентироваться обедневшее население. "Соответственно, колбаса до конца лета подорожает еще на 5 – 7%", — спрогнозировал Дворник.

"Докторская" становится деликатесом

К началу лета средняя цена ветчины почти не выросла по сравнению с новогодними праздниками (+2,6%). Зато килограмм варено-копченой свиной грудинки поднялся в цене на 18,1%, "Докторская" колбаса подорожала почти на 17%, а "Любительская" поднялась в цене более чем на четверть. Что касается копченых колбас, то прирост цен на "Московскую" высшего сорта составил 10-12%, а "Салями" стала на 11,5-20% дороже. Об этом рассказала аналитик Ассоциации свиноводов Украины Александра Бондарская.

По ее словам, две трети рынка занимают вареные изделия. При этом, удельный вес полукопченых колбас составляет 16,7%, на варено-копченые, сушеные и вяленые деликатесы приходится чуть менее 10% выпуска колбас. Остальное — копчено-запеченные, изделия из печени и другие. Последние относятся к самой бюджетной категории продуктов, а их удельный вес в структуре производства незначителен.

Среди главных причин подорожания Дворник называет повышение цен на сырье. Как сообщили в Ассоциации животноводов Украины, средняя розничная цена килограмма говядины в конце июня составляла 103,15 грн, что на 1,5% больше, чем в начале месяца. При этом в столице кило говядины продают в среднем по 121,88 грн. За два последних месяца, по данным Госстата, этот вид мяса подорожал уже на 5%.

Больше всего выросли цены на свинину, которая только за последний месяц прибавила в цене 15-20% и почти сравнялась по цене с говядиной. Сейчас свиную вырезку предлагают по 90-120 грн/кг, лопатку — по 80-95 грн/кг, ошеек — по 120-140 грн/кг, сообщают в Ассоциации животноводов Украины.

Наименьшими темпами дорожает курятина — на 1-2% в месяц. В среднем тушка бройлера стоит 44-46 грн/кг. Правда, филейные части продаются почти в два раза дороже.

Мясные цены в свою очередь тянет вверх сокращение поголовья и повышение спроса в сезон летнего отдыха. Причем, если поголовье коров сокращается год от года, то свиней в стране выкосила АЧС. Также относительно высокие мировые цены на мясо способствуют увеличению экспорта и сокращению импорта мяса в Украину.

Чем заменить мясо

Ранее мясопереработчики при высоких ценах на говядину тут же переходили на свинину или курятину. Но теперь ценой особо не поиграешь — дорого стоит все. К тому же, как признают производители мясопродуктов, есть виды колбас, у которых нельзя менять рецептуру.

С одной стороны, по данным Ассоциации свиноводов Украины, производители ограничены в возможностях повышать цены на свою продукцию из-за снижения покупательского спроса. С другой, есть серый рынок мяса, а также недобросовестные производители, которые используют дешевое и менее качественное сырье для выпуска недорогой продукции.

Поэтому зачастую крупные компании делают ставку на продукцию среднего и высшего ценовых сегментов. Например, как ранее заявлял исполнительный директор компании "Алан" Дмитрий Махота, компания ориентируется на 5-10% покупателей, которые не готовы экономить на еде. Девальвация гривни позволила отечественным комбинатам потеснить импорт в этом сегменте.

Пока Госстат показывает рост производства колбасных изделий на 4,6% за пять месяцев 2017 года. Хотя отчасти он обусловлен низкой базой сравнения (в первом полугодии 2016-го производство упало на 3,2%) и сокращением производства других видов мясной продукции. "Прирост производства колбасы был нивелирован сокращением выпуска мясных консервов и других готовых продуктов, поэтому в итоге объемы выпуска мясопродуктов ниже на 0,7%, чем в январе-мае 2016 года", — рассказала аналитик Ассоциации свиноводов Украины Александра Бондарская.

В дальнейшем эксперты ожидают продолжения тренда по снижению спроса на сырокопченые и сыровяленые колбасы. Многие потребители уже отказались от покупки продукции высшего сорта в пользу менее качественной. Как результат, будет расти сегмент вареных колбас и сосисок.