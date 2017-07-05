Якою буде погода в липні: Прогноз синоптиків Згідно з прогнозами синоптиків, середня температура повітря в липні в Україні становитиме +18..+22, в гірських районах +15…+16. Такі показники є близькими до середніх багаторічних значень, повідомляє 24 з посиланням на Укргідрометцентр. На півночі Лівобережжя, в Карпатах та Прикарпатті прогнозують місячну кількість кількість опадів на рівні 52-100 мм (в Карпатах до 160 мм). На решті території України – 40-105 мм (на Закарпатті до 141 мм), що в межах середніх багаторічних значень. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама