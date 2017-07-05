Якою буде погода в липні: Прогноз синоптиків

05.07.17 09:00Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

Згідно з прогнозами синоптиків, середня температура повітря в липні в Україні становитиме +18..+22, в гірських районах +15…+16.

Такі показники є близькими до середніх багаторічних значень, повідомляє 24 з посиланням на Укргідрометцентр.

На півночі Лівобережжя, в Карпатах та Прикарпатті прогнозують місячну кількість кількість опадів на рівні 52-100 мм (в Карпатах до 160 мм). На решті території України – 40-105 мм (на Закарпатті до 141 мм), що в межах середніх багаторічних значень.

Похожие новости

20.02.17 12:05Сегодня днем, 20 февраля, в Украине от 5 до 9 тепла

12.02.17 10:08В воскресенье в Украину придет потепление, морозы немного ослабнут

25.01.17 08:59В среду в Украине будет небольшой снег, местами гололедица

22.01.17 20:33На Украину надвигаются морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю

06.01.17 15:46Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры в Украине с 10 января

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 05.07.2017

Закругление верхнее-левое

09:40Названы привычки, медленно убивающие организм

09:21Курс валют на 5 июля

09:00Якою буде погода в липні: Прогноз синоптиків

08:45Аваков сообщил о втором этапе кибератаки вируса Petya

08:15Суммы и схемы. Как выводили деньги из ПриватБанка

 04.07

21:37В Одесской области фура протаранила "скорую"

21:22Bloomberg: МВФ отложил выделение транша Украине

20:25Исполком Николаева рассмотрит вопрос о подорожании проезда в маршрутках до 5 гривен

20:00В Украине взлетают цены на колбасу

19:47В Китае обнаружены останки древних людей-великанов

19:39На Николаевщине полицейские продавали паленую водку

19:26Звезда видеохостинга YouTube Стиви Райан скончалась в 33 года

19:14Артем Милевский остался без клуба

19:00В Украине впервые за три года появилось лекарство против ботулизма

18:45На Николаевщине мужчина подрезал старика, который водил через его двор коня

18:374 июля - День судебного эксперта Украины

18:34В Николаевской области в местные бюджеты за полгода собрали 2,2 миллиарда гривен

18:24В Киеве у мужчины отобрали сумку с несколькими миллионами

18:10Три пляжа Николаевщины попали на «грязную» карту минздрава

17:59На видео сняли "всплывший" остров, ставший хитом

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

21.06.17 09:452160

5 привычек, говорящих о низкой самооценке

21.06.17 09:582120

О захоронении новых покойников в старых могилах в Николаеве: грядет рекультивация

21.06.17 10:141780

В Украине к лету ожил рынок труда: эксперты назвали опасности временной работы

21.06.17 10:302150

Как в июле вырастут цены и тарифы: что ждет украинцев

Самые читаемые

25.06.17 14:426210

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 09:056190

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

24.06.17 20:205890

По волнам воспоминаний…

25.06.17 16:354890

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама