21.06.17 09:452160
Якою буде погода в липні: Прогноз синоптиків
|05.07.17 09:00
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Згідно з прогнозами синоптиків, середня температура повітря в липні в Україні становитиме +18..+22, в гірських районах +15…+16.
Згідно з прогнозами синоптиків, середня температура повітря в липні в Україні становитиме +18..+22, в гірських районах +15…+16.
Такі показники є близькими до середніх багаторічних значень, повідомляє 24 з посиланням на Укргідрометцентр.
На півночі Лівобережжя, в Карпатах та Прикарпатті прогнозують місячну кількість кількість опадів на рівні 52-100 мм (в Карпатах до 160 мм). На решті території України – 40-105 мм (на Закарпатті до 141 мм), що в межах середніх багаторічних значень.