В Николаеве объявили конкурс на лучший цветник

С целью улучшения благоустройства города и эстетического состояния улиц, дворов и домов администрация Центрального района, при инициативе и поддержке народного депутата Украины Александра Жолобецкого, в рамках эко-проэкта «Николаев цветущий 2017» объявляет о проведении конкурсов «Цветы у дома», «Цветы на балконе», «Предприятие-сад», «Цветы у школы», «Мой цветущий детский сад».

Об сообщает пресс-служба горсовета.

К участию в конкурсах в составе коллектива авторов или в качестве индивидуального автора приглашаются частные лица без возрастных ограничений, коллективы общеобразовательных школ, школ-интернатов, дошкольных образовательных учреждений, а также ведомства, учреждения, организации, предприятия всех форм собственности в Центральном районе г.Николаева. Количество работ, поданных одним автором либо коллективом авторов на рассмотрение конкурсной комиссии, не ограничено.

Все победители награждаются подарками и памятными дипломами. Приз за 1 место - 2000грн, 2 место - 1000 грн, 3 место - 700 грн, а также победители тематических номинаций получат по 300грн.

Оформление заявок на участие в конкурсах проводится по 30 августа 2017 года включительно. Заявку на участие можно подать, позвонив по тел. 37-56-84, 37-57-02.

Результаты конкурсов будут оглашены в средствах массовой информации с 1 по 5 октября 2017 года.

Награждение самых активных участников состоится 6 октября 2017 года.