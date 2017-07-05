Вкусня жизнь: 5 классических десертов из США

Торты — неотъемлемая часть дней рождений, печенье со стаканом молока — билет в беззаботное детство, а мороженое — лучшее лекарство при плохом настроении. Но сколько бы ни было в мире сладостей, именно пирог стал американским символом домашнего уюта, семейных традиций и благополучия. Пирог — венец домашней выпечки, настолько любим жителями США, что в языке даже закрепилась расхожая фраза: «As American as apple pie» — «Такой же американский, как яблочный пирог». Мы собрали 5 самых популярных классических рецептов пирогов, которыми гордится американская кухня.

Лаймовый пирог

Лаймовый пирог, или Ки Лайм Пай — творение ловцов губки из островной части Флориды Ки-Веста. Рыбаки проводили много дней в море, и вся их провизия состояла из молочных консервов, лаймов и яиц. Печей у них не было, и изначально пирог готовится без выпекания и представлял собой простую смесь лаймов, яиц и сгущенного молока. Со временем процесс приготовления этого пирога стал включать непродолжительное выпекание.

Для основы:

250 г сухого несладкого печенья 1/3 ст. сахара 1/3 ст. растопленного сливочного масла

Для начинки:

1 ст.л. тертой цедры лайма 1/2 ст. сока лайма 2 яичных желтка 400 г сгущенки (1 банка) Приготовление:

Разогрейте духовку до 175С (350F). Размельчите печенье в кухонном комбайне или растолките. Смешайте получившуюся из печенья мелкую крошку с маслом и сахаром. Плотно уложите смесь «корзиночкой» в форму для выпечки, выпекайте 5 минут или до золотистого цвета, выньте из духовки и дайте немного остыть. Смешайте цедру, сок и желтки, добавьте сгущенку и перемешайте в блендере до однородной консистенции, перелейте смесь в корзиночку из печенья и выпекайте 15 минут. Выньте пирог из духовки, дайте остыть, поставьте в холодильник не менее, чем на час. Украсьте взбитыми сливками и лаймовой цедрой.

Яблочный пирог

До первых колонистов Новый Свет не знал яблок — прошло немало лет, прежде чем завезенные саженцы начали плодоносить. И хотя яблочный пирог древнее самих Соединенных Штатов, фанатичная любовь американцев к этому пирогу сделала его национальным символом домашнего благополучия.

Для основы:

1,5 ст. муки ½ ст. растительного масла 2 ст.л. холодного молока 1,5 ч.л. сахара 1 ч.л. соли

Для начинки:

6 яблок, очищенных от кожуры и сердцевины ¾ ст. сахара 3 ст.л. муки ¾ ч.л. молотой корицы ½ ч.л. молотого мускатного ореха Для верхнего слоя:

½ ст. муки ½ ст. сахара ½ ст. сливочного масла

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175С (350F). В большой миске смешайте ингредиенты для основы до однородной консистенции. Выложите смесь в форму для выпекания по дну и бокам, загибая тесто по краям. Разрежьте яблоки на небольшие кусочки, выложите на подготовленное в форме тесто, отдельно смешайте остальные ингредиенты для начинки и равномерно залейте смесью яблоки. Смешайте оставшиеся ингредиенты, полученным тестом укройте начинку. Выпекайте в духовке 45 минут.

Пирог с орехами пекан

Считается, что этот пирог первыми приготовили французы, основавшие Новый Орлеан, после того, как индейцы открыли для них неведомый сорт орехов — пекан. Блюдо приобрело репутацию отличного десерта на Рождество и ко Дню благодарения.

Для основы:

Покупная основа для выпечки пирогов, или см. рецепт яблочного пирога Для начинки:

1/2 ст. белого сахара 1 ст. коричневого сахара 2 яйца 2 ст. орехов пекан, поделенных пополам ½ ст. растопленного сливочного масла 2 ст.л. молока 1 ст.л. муки 1,5 ч.л. экстракта ванили

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175С (350F). В большой миске смешайте ингредиенты для начинки (используя только 1 ст. орехов пекан) и вылейте в подготовленную основу для пирога. Оставшиеся орехи пекан красиво разложите поверх начинки. Выпекайте пирог 55 минут. Оставьте остужаться.

Тыквенный пирог

Поскольку тыква родом из Северной Америки, этому овощу в США отводится самое почетное место. С приходом осени, в предвкушении Хэллоуина и Дня благодарения, тыква становится хитом кулинаров: в кофейнях и ресторанах можно попробовать тыквенный кофе, тыквенное мороженое, тыквенный суп и, конечно же, тыквенный пирог — традиционный осенний десерт.

Для основы:

Покупная основа для выпечки пирогов, или см. рецепт яблочного пирога

Для начинки:

1,25 ст. тыквенного пюре, консервированного или свежего ¾ ст. сахара 1/2 ч.л. соли 2 яиц ¼ ч.л. молотого имбиря 1 ч.л. молотой корицы Щепотка молотого мускатного ореха 1 ст. сгущенного молока ½ ч.л. гвоздики, молотого имбиря и мускатного ореха (каждого) 1 ст. цельного сгущенного молока 2 ст.л. воды ½ ч.л. ванильного экстракта

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для начинки до однородной консистенции. Перелейте смесь в основу для пирога. Выпекайте при 200С (400F) 15 минут, затем уменьшите температуру до 175C (350 F) и выпекайте еще 35 минут.

Пирог «Миссисипи мад»

Пирог, название которого можно перевести как «грязь Миссисипи», был назван так из-за схожести с землистыми берегами одноименной реки. Создан он был во времена Второй мировой войны из простых продуктов, которые можно было купить в супермаркетах тех времен, но, несмотря на свою простоту, слава о его прекрасном вкусе разлетелась далеко за пределы США.

Для основы:

Покупная основа для выпечки пирогов, или см. рецепт яблочного пирога

Для начинки:

½ ст. сливочного масла 1,75 ст. сахара 4 ст.л. какао-порошка ¼ ст. муки 4 крупных яйца 1 ч.л. ванильного экстракта 3 ст. ванильного мороженого, слегка мягкого 3 ст.л. шоколадного сиропа

Приготовление:

Разогрейте духовку до 225C (450F) и выпекайте основу для пирога 10-15 минут, затем дайте остыть, уменьшите температуру в духовке до 175C (350 F) Смешайте ингредиенты для начинки (кроме мороженого и шоколадного сиропа) и влейте в основу для пирога, выпекайте 30-40 минут. Выньте пирог и дайте полностью остыть. Оставшееся в пироге место осторожно заполните размягченным мороженым и поставьте пирог в холодильник. Перед подачей украсьте пирог шоколадным сиропом.