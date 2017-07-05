"Горожане готовы к подорожанию проезда при условии качественного сервиса", - мэр Николаева

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что горожане готовы платить больше за проезд в маршрутных такси при условии, что им будут предоставлять качественные услуги.

Об этом мэр сообщил в среду, 5 июля, в ходе брифинга, передает Podrobnosti.mk.ua.

-На сегодняшний день в рамках своих встреч с николаевцами я могу сказать, что они готовы к возможному поднятию цены, но только после того, как перевозчики будут предоставлять качественный сервис и придерживаться графика, - сообщил Александр Сенкевич.

Вопрос повышения цены за проезд в маршрутных такси Николаева будет рассмотрен на постоянной депутатской комиссии по вопросам транспорта совместно с представителями фирм-перевозчиков. После чего вынесен на рассмотрение сессии городского совета, в четверг, 13 июля. Окончательное решение будет принято исполнительным комитетом городского совета в пятницу, 14 июля.