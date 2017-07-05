В Николаеве цена на проезд в маршрутках останется без изменений

В Николаеве в ближайшее время не будет подорожания проезда в маршрутных такси, а наоборот нежалающие водители работать с фирмами-перевозчиками смогут заключить договор с КП «Николаевэлектротранс» и осуществлять перевозку пассажиров без посредников.

Об этом шла речь во время брифинга городского головы Александра Сенкевича и его профильного зама Антона Турупалова, который состоялся 5 июля, передают Николаевские Известия.

Предыдущий страйк маршрутчиков был организован заранее, они предупредили о пикете и взяли все разрешительные документы. Единственное условие было чтобы в пикете принимали участие те машины, где есть дублирующие маршруты, а также не более 3-х машин с одного маршрута, — сказал Сенкевич.

Сегодня все городские маршрутные такси на 90% оснащены GPS-навигаторами. Только фирма перевозчик «ПиК» не выполнила это требование, и 140 машин ездят без навигаторов. Антон Турупалов заявил, что для того, чтобы поднять тариф до той суммы, которую требуют маршрутчики, им нужно со всеми необходимыми расчетами и документами прийти на профильную депутатскую комиссию по транспорту, выступить на сессии городского совета, а также перед членами исполкома.

После чего и будет принято решение об изменении тарифа. Кроме того Александр Сенкевич сказал, что в планах сделать дополнительный договор между горсоветом и фирмами-перевозчиками, который в случае не выполнения обязательств, последние должны будут заплатить «неустойку».

Также в планах есть водителям с собственными маршрутками будет предлагаться заключить договор с КП «Николаевэлектротранс».

У нас в городе прослеживается ситуация того, что есть несколько фирм-перевозчиков, между которыми поделена территория и никто новый не может зайти на этот рынок, — сказал Турупалов.

По словам городского головы планируется в ближайшее время закупить коммунальный транспорт для города. Кроме того сейчас активно ведется работа над тем, чтобы разработать электронный билет .