Ощадбанк заявил о работе в нормальном режиме

Государственное финучреждение уверяет, что повторной вирусной атаки на банк не совершали.

Информация о повторной хакерской атаке на ресурсы государственного Ощадбанка не соответствует действительности, финучреждение работает в стандартном режиме. Об этом сообщили в банке, комментируя информацию в СМИ о якобы повторной атаке вируса Petya.A на ресурсы банка.

"Была опубликована информация, которая не соответствует действительности. Ощадбанк работает в стандартном режиме, никаких сбоев в работе не наблюдается", – подчеркнули в финучреждении.

Как сообщалось, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов. В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки Ощадбанк и Укргазбанк.

Впоследствии, с 3 июля, отделения и сервисы банков возобновили работу в обычном режиме, при этом банкиры заявили, что основные системы и клиентские средства не пострадали. Однако эксперты допускают, что потери экономики Украины в результате хакерской атаки могут составить около 0,5% годового ВВП страны.