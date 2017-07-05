В Одесской области строят храм по образцу ранних христиан

Краеведы считают, что аналогичный храмовый комплекс с базиликой был заложен в этих местах еще в V-VI веках.

Как сообщает "КП", в городе Арциз Одесской области строят храмовый комплекс по раннехристианскому образцу. Его воссоздают с фрагмента стен древней базилики, который сохранился в населенном пункте. Краеведы считают, что заложили ее еще в V-VI веках. И только нынешнее поколение местных прихожан взялось восстановить постройку. Комплекс строят пятый год, но надеются закончить уже в следующем году.

Конечно, каким было строение в те времена, никто уже не помнит, и чертежи нигде не сохранились. Потому строителей сориентировали на проект Большой базилики в болгарском Несебре, которая появилась там еще в IV веке. Ее копия есть в Плиске, так что узнать обо всех деталях несложно. Правда, там храм занимает очень большую площадь, символизируя мощь Византийской империи. А у нас будет всего лишь уменьшенная копия.

-Мы хотим создать раннехристианский комплекс со всеми его атрибутами, - рассказал настоятель храма благочинного арцизского округа Одесской епархии, Протоиерей Геннадий Мартынов. - Так, мы строим открытый внутренний дворик - атриум, и, как было раньше, расположим там умывальницу. В ней в древние времена священники омывал руки перед тем, как начать богослужение.

Служение, по рассказам священнослужителя, начиналось в центре двора, после чего народ переходил внутрь храма. Кроме того, на территории храмового комплекса будет баптистерий – храм-крестильня в виде ротонды. Его начнут строить в следующем году, равняясь на Золотую церковь в Преславе, который в свое время воздвигнул царь Симеон Великий.

По словам отца Геннадия Мартынова, проект храма в Арцизе символизирует единство православных народов и болгар, живущих в разных уголках планеты. Местные священники надеются, что комплекс станет новой достопримечательностью и привлечет туристов в Арциз. А строят его на пожертвование прихожан и меценатов, которые помогают также расчищать территорию и собственноручно закладывают кирпичи в основание.

Церковь освятят в честь Собора Пресвятой Богородицы. В ней обустроят еще два придела: в честь равноапостольного царя Бориса, Крестителя Болгарии и святого иерея и царя Мелхиседека.

Справка

Базилики являются прототипом современных церквей и храмов. Их строили по всему миру до XI века. А знаменитую Большую базилику (болг. - Голямата базилика) можно увидеть в средневековом музее под открытым небом в Плиске. Ее построили после принятия христианства в 875 году. Но до 2015 года от нее сохранялись лишь фундамент и фрагменты стены. А уже два года там проводят полную реконструкцию храма.