Глава Укрзализныци заявил, что пассажирские перевозки убыточны

Пассажирские перевозки за первое полугодие 2017 года причинили Укрзализныце убытки на сумму 5,4 млрд грн, что на 30% выше прошлогоднего показателя, заявил Войцех Балчун на своей официальной странице в Facebook.

"От перевозки пассажиров ущерб получен в сумме 5,4 млрд грн, который по сравнению с временными контрольными заданиями 6 месяцев 2017 года уменьшился на 0,5 млрд грн, но до отчета аналогичного периода прошлого года убыток вырос на 1,3 млрд грн", - сообщил глава компании.

В целом услугами железных дорог воспользовались 103,2 млн пассажиров, что на 2,3,% больше аналогичного показателя прошлого года.

Объем пассажиропотока вырос на 6,5% по сравнению показателя прошлого года и составил 13735 млн пасс-км.

При этом, по словам Балчуна, за 6 месяцев финансовый результат по грузовым перевозкам составляет 7,2 млрд гривень, что больше на 1,2 млрд грн временных контрольных заданий и на 1,3 млрд грн превышает отчет аналогичного периода прошлого года.

За полгода Укрзализныця перевезла 166,1 млн тонн грузов, что меньше временных контрольных заданий на 0,9% и больше отчета 6 месяцев 2016 на 2,2%.

По информации руководителя Укрзализныци, общие доходы от перевозок по сравнению с первым полугодием 2016 выросли на 4 млрд грн.